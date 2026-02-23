Ausblick: Vaxcyte vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vaxcyte lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vaxcyte im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,530 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,020 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Vaxcyte nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -5,437 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at