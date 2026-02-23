Vaxcyte Aktie
WKN DE: A2P6R6 / ISIN: US92243G1085
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vaxcyte vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Vaxcyte lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vaxcyte im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,530 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,020 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Vaxcyte nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -5,437 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vaxcyte Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Vaxcyte vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Vaxcyte Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Vaxcyte Inc Registered Shs
|48,60
|-2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.