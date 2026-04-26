VBG Group AB Aktie
WKN: 908606 / ISIN: SE0000115107
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: VBG Group (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
VBG Group (B) wird am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 4,66 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,58 SEK je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent auf 1,40 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 19,11 SEK im Vergleich zu 16,88 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 5,63 Milliarden SEK, gegenüber 5,39 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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