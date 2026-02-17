Ausblick: VBG Group (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VBG Group (B) gibt am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 5,23 SEK gegenüber 4,49 SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,34 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,28 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 17,92 SEK je Aktie, gegenüber 23,52 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 5,43 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

