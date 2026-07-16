Ausblick: VBG Group (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

VBG Group (B) stellt am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,23 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,00 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,44 Milliarden SEK – ein Plus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VBG Group (B) 1,36 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 18,79 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,88 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 5,69 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 5,39 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at