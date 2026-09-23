Vecima Networks Aktie
WKN DE: A0LEWY / ISIN: CA92241Y1016
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23.09.2026 07:01:06
Ausblick: Vecima Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vecima Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,205 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vecima Networks noch -0,540 CAD je Aktie verloren.
Vecima Networks soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,235 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 293,4 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 285,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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