Ausblick: Vecima Networks legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vecima Networks äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,057 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Vecima Networks einen Gewinn von 0,050 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vecima Networks in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 73,1 Millionen CAD im Vergleich zu 64,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,320 CAD im Vergleich zu -0,730 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 301,7 Millionen CAD, gegenüber 285,9 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at