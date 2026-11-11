Ausblick: Vecima Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vecima Networks wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,307 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vecima Networks ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 95,6 Millionen CAD gegenüber 71,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,130 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 392,9 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 295,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net