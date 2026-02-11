Vecima Networks Aktie

WKN DE: A0LEWY / ISIN: CA92241Y1016

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Vecima Networks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vecima Networks gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,077 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Vecima Networks nach den Prognosen von 3 Analysten 73,1 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 71,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,367 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,730 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 298,3 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 285,9 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Vecima Networks IncShs

Analysen zu Vecima Networks IncShs

Aktien in diesem Artikel

Vecima Networks IncShs 5,95 0,85% Vecima Networks IncShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

