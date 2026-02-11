Ausblick: Vecima Networks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vecima Networks gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,077 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Vecima Networks nach den Prognosen von 3 Analysten 73,1 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 71,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,367 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,730 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 298,3 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 285,9 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at