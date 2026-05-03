Ausblick: Vectrus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vectrus wird am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,24 USD. Dies würde einem Zuwachs von 396,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vectrus 0,250 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,78 Milliarden USD, gegenüber 4,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at