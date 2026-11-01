Vectrus Aktie
WKN DE: A12BGS / ISIN: US92242T1016
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vectrus präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vectrus wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,32 Prozent auf 1,22 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,45 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,98 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,48 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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