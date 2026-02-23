Vectrus Aktie

WKN DE: A12BGS / ISIN: US92242T1016

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Vectrus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Vectrus wird am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,34 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vectrus ein EPS von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vectrus in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,02 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 4,47 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

