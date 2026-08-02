Ausblick: Vectrus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vectrus wird sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,44 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 105,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 12,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,93 Milliarden USD, gegenüber 4,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at