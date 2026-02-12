Ausblick: Vedant Fashions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vedant Fashions lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vedant Fashions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,97 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vedant Fashions 6,50 INR je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,11 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Vedant Fashions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,22 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,39 INR, während im vorherigen Jahr noch 15,99 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,52 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,85 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at