Ausblick: Vedant Fashions präsentiert Quartalsergebnisse

Vedant Fashions präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,92 INR gegenüber 4,16 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,77 Milliarden INR gegenüber 3,67 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 16,02 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 15,99 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,22 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 13,85 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at