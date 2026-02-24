Ausblick: Veeco Instruments informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Veeco Instruments präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,240 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Veeco Instruments noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Veeco Instruments nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 165,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 182,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie, gegenüber 1,23 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 664,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 717,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at