Ausblick: Veeco Instruments informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Veeco Instruments wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,258 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Veeco Instruments noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Veeco Instruments im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 180,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,42 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 778,6 Millionen USD, gegenüber 664,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at