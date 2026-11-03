Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Veeco Instruments legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Veeco Instruments wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Veeco Instruments im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,427 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 213,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 28,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 165,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 800,2 Millionen USD im Vergleich zu 664,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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