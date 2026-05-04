Ausblick: Veeco Instruments verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Veeco Instruments lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,193 USD. Das entspräche einer Verringerung von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Veeco Instruments nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 160,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,590 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 770,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 664,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at