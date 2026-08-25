Ausblick: Veeva Systems A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Veeva Systems A wird am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 905,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Veeva Systems A einen Umsatz von 789,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,44 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,65 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at