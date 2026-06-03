Ausblick: Veeva Systems A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Veeva Systems A wird am 03.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

26 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD gegenüber 1,37 USD im Vorjahresquartal.

Veeva Systems A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 857,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 759,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,44 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,60 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at