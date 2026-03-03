Ausblick: Veeva Systems A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Veeva Systems A wird am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,94 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 64,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 USD erwirtschaftet wurden.

24 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 810,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 720,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

