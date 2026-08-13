Veidekke ASA Aktie

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WKN: 874286 / ISIN: NO0005806802

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Veidekke ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Veidekke ASA lädt am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Veidekke ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,90 NOK je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 12,03 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,33 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,75 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,50 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 46,12 Milliarden NOK, gegenüber 43,14 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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