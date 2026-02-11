Ausblick: Veidekke ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Veidekke ASA wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,48 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,20 NOK je Aktie vermeldet.

Veidekke ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,17 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,49 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,22 NOK, gegenüber 9,30 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 43,19 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 41,40 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at