Veidekke ASA Aktie
WKN: 874286 / ISIN: NO0005806802
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Veidekke ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Veidekke ASA wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,48 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,20 NOK je Aktie vermeldet.
Veidekke ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,17 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,49 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,22 NOK, gegenüber 9,30 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 43,19 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 41,40 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veidekke ASA
|
11.02.26
|Ausblick: Veidekke ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Veidekke ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Veidekke ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Veidekke ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Veidekke ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)