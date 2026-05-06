Veidekke ASA Aktie
WKN: 874286 / ISIN: NO0005806802
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Veidekke ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Veidekke ASA präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,034 NOK je Aktie gegenüber -0,200 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent auf 9,53 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,04 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,58 NOK, gegenüber 11,50 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 45,87 Milliarden NOK im Vergleich zu 43,14 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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