Ausblick: Velocity Financial legt Quartalsergebnis vor

Velocity Financial wird am 04.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 27,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus. Im Vorjahr waren 0,980 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 101,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 84,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at