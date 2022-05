Ausblick: Velocity Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Velocity Financial stellt am 05.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,261 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 68,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 25,7 Millionen USD gegenüber 15,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 111,3 Millionen USD, gegenüber 84,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at