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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Velocity Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Velocity Financial wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,713 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Velocity Financial 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 93,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 41,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Velocity Financial 159,4 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,81 USD aus. Im Vorjahr waren 2,75 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 278,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 626,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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