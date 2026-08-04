Ausblick: Velocity Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Velocity Financial wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,651 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 43,55 Prozent auf 85,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,71 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,75 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 270,2 Millionen USD, gegenüber 626,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at