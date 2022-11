Ausblick: Velocity Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Velocity Financial wird am 03.11.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,298 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Velocity Financial nach der Prognose von 1 Analyst 27,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD aus. Im Vorjahr waren 0,980 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 102,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 84,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at