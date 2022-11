Ausblick: Velodyne Lidar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Velodyne Lidar lässt sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Velodyne Lidar die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,208 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Velodyne Lidar noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,19 Prozent auf 9,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Velodyne Lidar noch 13,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,813 USD, gegenüber -0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 39,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at