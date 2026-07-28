Ausblick: Ventas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ventas wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,142 USD je Aktie gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Ventas soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,624 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,81 Milliarden USD, gegenüber 5,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at