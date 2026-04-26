Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ventas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ventas äußert sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten schätzen, dass Ventas für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Ventas im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,74 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,765 USD, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 6,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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