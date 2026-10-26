Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ventas präsentiert Quartalsergebnisse
Ventas äußert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,162 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,77 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 18,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ventas einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 6,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,84 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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