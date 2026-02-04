Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ventas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ventas wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,101 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,29 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,50 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,485 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 5,75 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
