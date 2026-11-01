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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ventive Hospitality zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ventive Hospitality veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,80 INR gegenüber 2,25 INR im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,29 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,89 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,39 INR, wohingegen im Vorjahr noch 18,23 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,05 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,52 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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