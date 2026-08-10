Venture Globa a Aktie

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WKN DE: A40ZNX / ISIN: US92333F1012

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Venture Global A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Venture Global A wird am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,484 USD je Aktie gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 51,36 Prozent auf 4,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Venture Global A noch 3,10 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,20 Milliarden USD, gegenüber 13,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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