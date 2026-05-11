Ausblick: Venture Global A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Venture Global A wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,125 USD. Dies würde einer Verringerung von 21,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Venture Global A 0,160 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 37,23 Prozent auf 3,97 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,920 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,45 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at