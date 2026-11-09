Venture Globa a Aktie
WKN DE: A40ZNX / ISIN: US92333F1012
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Venture Global A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Venture Global A wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,498 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Venture Global A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,71 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 41,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Venture Global A 3,33 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 18,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,77 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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