Ausblick: Venture Global A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Venture Global A wird am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Venture Global A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,346 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 191,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,44 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 13,66 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at