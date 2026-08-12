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WKN DE: A40SG9 / ISIN: US92333E1047

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Venu legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Venu wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,290 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,280 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,150 USD im Vergleich zu -1,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 18,9 Millionen USD, gegenüber 17,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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