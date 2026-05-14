Venu Aktie
WKN DE: A40SG9 / ISIN: US92333E1047
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Venu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Venu wird am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,240 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 7,14 Prozent auf 3,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,010 USD, gegenüber -1,100 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 18,8 Millionen USD im Vergleich zu 17,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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