Ausblick: Venu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Venu wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,320 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,24 Prozent verringert. Damals waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 4,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,310 USD, gegenüber -0,810 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 18,0 Millionen USD im Vergleich zu 17,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at