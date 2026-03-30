Venu Aktie
WKN DE: A40SG9 / ISIN: US92333E1047
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Venu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Venu wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,320 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,24 Prozent verringert. Damals waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 4,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,310 USD, gegenüber -0,810 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 18,0 Millionen USD im Vergleich zu 17,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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