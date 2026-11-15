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WKN DE: A40SG9 / ISIN: US92333E1047

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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Venu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Venu wird am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Venu noch -0,150 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Venu mit einem Umsatz von insgesamt 5,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -1,210 USD je Aktie, gegenüber -1,100 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 18,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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