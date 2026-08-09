Ausblick: Venus Pipes And Tubes gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Venus Pipes And Tubes präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 14,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,12 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,23 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 64,80 INR je Aktie, gegenüber 49,51 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 14,60 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 11,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at