Ausblick: Venus Pipes And Tubes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Venus Pipes And Tubes wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 14,50 INR aus. Im letzten Jahr hatte Venus Pipes And Tubes einen Gewinn von 12,74 INR je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,92 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Venus Pipes And Tubes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,44 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 66,38 INR, gegenüber 49,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 14,47 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,67 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net