Ausblick: Venus Pipes And Tubes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Venus Pipes And Tubes wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 13,30 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Venus Pipes And Tubes 8,84 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,02 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 30,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Venus Pipes And Tubes einen Umsatz von 2,31 Milliarden INR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 59,32 INR, gegenüber 45,65 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 12,28 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 9,59 Milliarden INR generiert worden waren.
