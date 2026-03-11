Ausblick: Vera Bradley legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vera Bradley stellt am 12.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,690 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 79,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 20,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,670 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 264,5 Millionen USD, gegenüber 372,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

