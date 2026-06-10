Ausblick: Vera Bradley vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vera Bradley wird sich am 11.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,330 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Vera Bradley nach der Prognose von 1 Analyst 49,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,340 USD, gegenüber -1,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 263,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 269,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at