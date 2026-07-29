Ausblick: Veracyte gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Veracyte präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,428 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Veracyte -0,010 USD je Aktie verloren.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 130,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Veracyte für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 144,6 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 586,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 517,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at