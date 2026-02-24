Ausblick: Veracyte legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Veracyte wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,409 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 581,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 135,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,310 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 511,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 445,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at